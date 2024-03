Na Otočcu v glavnem žrebu štirje Slovenci, še šest v kvalifikacijah

Otočec, 25. marca - V torek se bo na Otočcu začel namiznoteniški turnir WTT Feeder. Na tekmovanju z nagradnim skladom 20.750 evrov bosta prva nosilca Šved Kristian Karlsson in Romunka Adina Diaconu, od slovenskih predstavnikov pa so v glavni žreb že uvrščeni Deni Kožul, Sara Tokić, Lara Opeka in Katarina Stražar, so sporočili iz Namiznoteniške zveze Slovenije.