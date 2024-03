V požaru na zahodu Nemčije umrli štirje ljudje

Düsseldorf, 25. marca - V večstanovanjski hiši v mestu Solingen na zahodu Nemčije je minulo noč izbruhnil obsežen požar, v katerem so umrli štirje ljudje, med njimi dojenček in še en otrok, devet poškodovanih pa se zdravi v bolnišnici. Tiskovna predstavnica mesta je potrdila, da so vse štiri smrtne žrtve člani iste družine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.