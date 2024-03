Ministri o prihodnosti ribištva v EU

Brugge, 25. marca - Ministri EU, pristojni za ribištvo, so na neformalnem zasedanju v belgijskem Bruggeju razpravljali o prihodnosti ribištva in akvakulture v EU. Osredotočili so se na vpliv zunanjih dejavnikov, kot so podnebne spremembe, cene energentov in vložkov ter geopolitične razmere, so sporočili s slovenskega kmetijskega ministrstva.