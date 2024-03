Golob: Pozornost usmerjena na umiritev rasti cen storitev

Ljubljana, 25. marca - Medtem ko so se ukrepi na področju draginje v preteklosti nanašali predvsem na cene energentov in hrane, se zdaj usmerjajo k cenam storitev, je danes v DZ povedal premier Robert Golob. Vlada vztraja tudi pri davčni reformi, ki sicer nima neposrednega vpliva na spopad z draginjo, je dodal. Večino izhodišč zanjo pričakuje do polletja.