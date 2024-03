Dogajanje v Krškem v znamenju Josipininega leta

Krško, 25. marca - V Krškem ob 200-letnici rojstva gospodarstvenice, mecenke in dobrotnice Josipine Hočevar z nizom dogodkov in prireditev letos obeležujejo Josipinino leto. Od aprila do septembra v sodelovanju z različnimi partnerskimi organizacijami - od javnih zavodov, kulturnih in drugih društev do gostinskih ponudnikov - pripravljajo niz dogodkov.