V novogoriški Mestni galeriji na ogled dela risarjev mlajše in srednje generacije

Nova Gorica, 26. marca - V Mestni galeriji Nova Goric je do 26. aprila na ogled razstava del v okviru projekta Refleksije sodobne vizualne umetnosti, ki jo je pripravila Nadja Zgonik s sokuratorko Tino Konec. Na razstavi Risomanija sodeluje 13 risarjev mlajše in srednje generacije, so sporočili iz Mestne galerije Nova Gorica.