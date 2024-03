Ptujski svetniki za prostorske spremembe na območju Žabje vasi

Ptuj, 25. marca - Ptujski mestni svetniki so na današnji seji med drugim potrdili odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje novega stanovanjskega naselja v Žabji vasi, kjer je načrtovana gradnja manjšega stanovanjskega naselja. Nekateri svetniki so imeli sicer pomisleke zaradi nevarne in še vedno neobnovljene bližnje Slovenskogoriške ceste.