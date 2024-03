Snežne razmere v visokogorju

Stabilnost se čez dan ob sončnem vremenu nekoliko poslabša na vseh izrazitih prisojah, kjer postane snežna odeja nekoliko manj stabilna in se lahko ob obremenitvi sproži kakšna kloža. Predvsem na vetru izpostavljenih mestih je sneg tudi trd in poledenel, tam je nevarnost zdrsa.

Ob prehodu hladne fronte v noči na nedeljo je v gorah zapadlo od 5 do okoli 20 centimetrov snega, odvisno od nadmorske višine, ob nevihtah je bilo tudi precej sodre in babjega pšena. Prehodno je zapihal okrepljen severnik, ki je novi sneg spihal v zamete. Ob ohladitvi je sneg pomrznil. Snežna odeja je večinoma trda ali skorjasta, kjer je napihan novi sneg, je v visokogorju suh in mehak, nižje pa skorjast. Vetru izpostavljene lege so trde in poledenele.

Danes bo precej jasno. Pihal bo šibak jugozahodni do zahodni, v visokogorju severozahodni veter. Ničta izoterma bo predvidoma ostala pod 1500 metri nadmorske višine. V torek se bo po precej jasni noči čez dan od zahoda postopno pooblačilo in dotekal bo malo toplejši zrak. Popoldne se bodo od zahoda začele pojavljati padavine, ki se bodo zvečer razširile nad večji del naših gora razen na Pohorje in skrajni vzhod Karavank. Meja sneženja se bo dvignila do nadmorske višine med 1400 in 1600 metri. Pihal bo šibak do zmeren južni do jugozahodni veter.

V sredo bo oblačno in megleno. V zahodnih in južnih Julijcih bodo občasno manjše padavine, ki se bodo pozno popoldne in zvečer razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo dvignila na okoli 2000 metrov nadmorske višine. Pihal bo zmeren do močan južni veter. V četrtek in petek bodo v hribih zahodne Slovenije občasno padavine, vzhodneje bo večinoma suho. Meja sneženja bo na okoli 2000 metrih. Pihal bo zmeren, občasno okrepljen jugozahodnik.

Danes in v torek bo snežna odeja razmeroma stabilna. Le na prisojnih legah se bo lahko sneg nekoliko ojužil in ponoči pomrznil, zato bo zjutraj lahko drsno. V visokogorju so klože, ponekod je pod novim snegom babje pšeno ali sodra, zato je na strmejših pobočjih potrebna previdnost. Od srede dalje bo spet topleje, meja sneženja se bo precej dvignila. Težišče padavin bo v zahodnih in južnih Julijskih Alpah. Dež bo pod okoli 2000 metrov razmočil snežno odejo, zato se bodo v nadmorskih višinah, kjer je snega še razmeroma veliko lahko spet prožili plazovi mokrega snega. Nad okoli 2000 metri bodo nastajale nove klože, ponekod bo snežilo na skorjasto ali trdo podlago, zato se bodo s strmih pobočij prožili plazovi suhega snega. Plazovna nevarnost se bo povečala. Tudi v četrtek in petek bodo na zahodu občasne padavine, razmeroma toplo bo, zato bo snežna odeja ostala nestabilna, nižje pa bo sneg kopnel.