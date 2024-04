Dobra sinhronizacija risanke kot vstop v bogato slovenščino

pripravila Natja Kapitler

Ljubljana, 13. aprila - Za slovenski prostor je sinhronizacija pomembna priložnost, da se otroci naučijo jezika skozi zabavno vsebino. Ta je čudovito in filigransko delo, je v pogovoru za STA povedala urednica Otroškega in mladinskega programa na TV Slovenija Martina Peštaj. Igralca Jernej Kuntner in Vesna Slapar sta poudarila ljubezen do jezika in otroškega sveta.