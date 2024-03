V Indiji množična praznovanja na praznik barv holi

New Delhi, 25. marca - V Indiji danes več milijonov ljudi praznuje priljubljen hindujski praznik holi, s katerim pozdravijo začetek pomladi, prihod novega življenja in zmago dobrega nad zlim. Praznik barv obeležujejo z boji z vodo in obmetavanjem z barvnim prahom na prostem, pa tudi s skupnimi obedi in v templjih.