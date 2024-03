Umrl madžarski skladatelj sodobne glasbe Peter Eötvös

Budimpešta, 25. marca - V Budimpešti je po dolgotrajni bolezni umrl madžarski skladatelj in dirigent Peter Eötvös. Star je bil 80 let. V mednarodnem okolju je bil priznan po svojih sodobnih glasbenih delih, ki so jih navdihnili Zoltan Kodaly, Karlheinz Stockhausen in Pierre Boulez, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Novico o smrti je v nedeljo sporočila njegova družina.