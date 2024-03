ZDA po zmagi nad Mehiko še tretjič liga narodov Concocaf

Dallas, 25. marca - Nogometna reprezentanca ZDA je po finalni zmagi nad Mehiko z 2:0 še tretjič v prav toliko izvedbah osvojila ligo narodov Združenja Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf). Pred tem so bili nogometaši ZDA prvi že leta 2021 in 2023, ko so prvič ugnali Mehiko in drugič Kanado.