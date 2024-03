Milwaukee ugnal Oklahomo

New York, 25. marca - Grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo je vodil Milwaukee Bucks, ki so s 118:93 premagali Oklahomo City Thunder v dvoboju dveh sedaj drugouvrščenih ekip posameznih delov severnoameriške košarkarske lige NBA. Antetokounmpo je za zmago druge ekipe vzhodnega dela lige dosegel 30 točk in imel 19 skokov. Izgubili pa so Cleveland Cavaliers.