Pregled - šport, 24. 3. (nedelja)

Ljubljana, 24. marca - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 24. marca.

PLANICA - S sanjskim slovesom najboljšega slovenskega skakalca v zgodovini Petra Prevca se je v Planici končala 45. sezona svetovnega pokala. Zadnji skok pod Poncami je končal v objemu družine in reprezentančnih kolegov. Njegovo slovo ter tudi veliki kristalni globus mlajše sestre Nike Prevc sta v Planico v štirih dneh privabila okrog 70.000 gledalcev. Kariero pred domačimi navijači je sanjsko končal z 12 kolajnami z velikih tekmovanj ter s 24 posamičnimi zmagami v svetovnem pokalu, z rekordnimi 15 zmagami v eni sami sezoni ter s številnimi drugimi mejniki najboljši slovenski skakalec v zgodovini, Peter Prevc. Na današnji zadnji tekmi svetovnega pokala sezone 2023/24 je sicer slavil Avstrijec Daniel Huber, drugi je bil Domen Prevc.

BARCELONA - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec zadnje etape 103. dirke po Kataloniji. Pogačar je po 145,3 km v Barceloni slavil po sprintu manjše skupine ter si v skupnem seštevku nabral kar 3:41 minute naskoka pred zasledovalci. To je bila prva Pogačarjeva zmaga na večdnevnih dirkah po lanski Pariz-Nici.

MADRID - Slovenski motokrosist Tim Gajser je bil drugi na drugi dirki sezone svetovnega prvenstva razreda MXGP. Na španskem prizorišču Intu Xanadu-Arroyomolinos je zaostal le za domačinom, svetovnim prvakom Jorgejem Pradom, ki je dobil obe vožnji, Gajser je bil obakrat drugi. Jan Pancar pa je končal na 18. mestu.

BUKAREŠTA - Rokometašice Krima Mercatorja so na povratni tekmi play-offa za četrtfinale lige prvakinj v gosteh izgubile proti CSM Bukarešti s 24:30 (13:14). Izbranke Dragana Adžića so izgubile že prvi obračun na domačem igrišču prav tako s 24:30, tako da so končale igranje v ligi prvakinj. Igralke iz Bukarešte se bodo v četrtfinalu merile z Metzem.

NOVO MESTO - Mladi slovenski kolesar Žak Eržen je zmagovalec domače (Gas Gas Tdirke Mednarodne kolesarske zveze za veliko nagrado Adrie Mobil. S tem je 18-letni član razvojne ekipe Bahrain-Victoriousa na vrhu te preizkušnje nasledil lanskega zmagovalca, rojaka Tilna Finkšta.

KOPER - Odbojkarji Calcita Volleyja so zmagovalci slovenskega pokala. V finalu so v Kopru po izenačenem boju s 3:0 (25, 26, 20) premagali i-Vent Maribor. Za Kamničane je to peti naslov prvakov, Mariborčani ostajajo pri štirih.

KOPER - Odbojkarice Nove KBM Branika so ubranile naslov slovenskih pokalnih zmagovalk. V finalu v Kopru so po preobratu premagale Calcit Volley s 3:2 (-25, -13, 21, 26, 7). Za Mariborčanke je to jubilejni, 20. naslov v slovenskem pokalu.

LIZBONA - Španec Jorge Martin (Ducati Pramac) je zmagovalec klasične preizkušnje svetovnega prvenstva v motociklizmu v portugalskem Portimau. Drugi v najmočnejšem razredu motoGP je bil Italijan Enea Bastianini (Ducati), tretji pa Španec Pedro Acosta (Gas Gas Tech3). Lanski prvak Francesco Bagnaia (Ducati) je odstopil po padcu tri kroge pred koncem, v zadnjem krogu pa še zmagovalec sobotne sprinterske dirke Maverick Vinales.

MELBOURNE - Španski dirkač Carlos Sainz je zmagovalec dirke za veliko nagrado Avstralije v formuli 1 v Melbournu. S Ferrarijem je prekinil niz devetih zmag trikratnega zaporednega svetovnega prvaka Maxa Verstappna v Red Bullu, ki je zaradi težav z zavorami tokrat odstopil. Drugi je bil Sainzov moštveni kolega Charles Leclerc, tretji pa Lando Norris v McLarnu.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v pretekli noči v severnoameriški ligi NHL na domačem ledu s 4:3 po podaljšku premagali moštvo Tampa Bay Lightning. Slovenski as Anže Kopitar je za domače moštvo prispeval dve podaji, med drugim tudi pri odločilnem golu v prvi minuti podaljška.