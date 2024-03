Koper, 24. marca - Odbojkarice Nove KBM Branika so ubranile naslov slovenskih pokalnih zmagovalk. V finalu v Kopru so po preobratu premagale Calcit Volley s 3:2 (-25, -13, 21, 26, 7). Za Mariborčanke je to jubilejni, 20. naslov v slovenskem pokalu.