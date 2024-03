Vreme: Ponoči se bo razjasnilo

Ljubljana, 24. marca - Zvečer bodo padavine postopno ponehale in ponoči se bo razjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo marsikje megleno. Hladno bo, možna bo slana. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah okoli -5, drugod od -2 do 4 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.