Na Ptuju pogrešajo 33-letnico

Ptuj, 24. marca - Policisti policijske postaje Ptuj iščejo pogrešano Sabino Arklinič, ki je stara 33 let. Nazadnje so jo videli v soboto nekaj pred 5. uro zjutraj na njenem domu. Visoka je približno 160 centimetrov, ima modre oči in do ramen dolge svetlo rjave lase. Oblečena naj bi bila v črno športno jakno s kapuco, so sporočili s Policijske uprave Maribor.