Italija se spominja žrtev nacističnega pokola pred 80 leti

Rim, 24. marca - V Italiji so danes obeležili 80. obletnico pokola Ardeatinskih jamah blizu Rima, kjer so pripadniki nacističnih enot SS leta 1944 umorili 335 italijanskih ujetnikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Premierka Giorgia Meloni je pokol označila za eno najbolj bolečih in najglobljih ran.