Peter Prevc na zadnji tekmi šesti, Domen Prevc drugi

Planica, 24. marca - Slovenski skakalni as Peter Prevc se je od tekmovalne kariere poslovil s šestim mestom v Planici. V izteku letalnice so ga po zadnjem poletu pričakali družina, prijatelji in ostali, ki so ga podpirali med šampionsko kariero. Za zadnji tekmi svetovnega pokala sezone 2023/24 je sicer slavil Avstrijec Daniel Huber, drugi je bil Domen Prevc.