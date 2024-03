Ponoči neurje z močnim deževjem in vetrom, ponekod sneg do nižin

Ljubljana, 24. marca - Osrednji del države je ponoči zajelo neurje z močnim deževjem, vetrom in sodro, gasilci so črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa s cestišč in objektov, prekrivali odkrita ostrešja stanovanjskih in gospodarskih objektov, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Meja sneženja se je ponekod spustila do nižin.