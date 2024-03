Kate in William ganjena ob podpori javnosti

London, 24. marca - Valižansko princeso Kate in njenega soproga princa Williama so ganila prijazna sporočila ljudi po objavi novice, da je Kate v zgodnji fazi zdravljenja po odkritju raka, je v soboto zvečer sporočila Kensigtonska palača. Kot so dodali, sta hvaležna, da je javnost razumela njuno željo po zasebnosti, poročajo tuje tiskovne agencije.