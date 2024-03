Vreme: Danes bo delno jasno

V ponedeljek bo sončno. Jutro bo hladno in po nekaterih nižinah megleno. Možna bo slana. Sredi dneva se bo razvijala kopasta oblačnost. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah okoli -5, drugod od -3 do 4, najvišje dnevne od 12 do 15, v Zgornjesavski dolini okoli 10 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti. Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne in proti večeru bo na zahodu in ponekod na jugu začelo deževati. V sredo se bodo padavine postopno razširile nad vso Slovenijo.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka, nad Atlantikom ob zahodni obali Evrope je anticiklon. Nad naše kraje z zahodnimi vetrovi v višinah priteka hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes tekom dopoldneva bodo padavine ponehale tudi v notranjosti Hrvaške. Sprva bo precej jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami, lahko tudi kakšno nevihto. V ponedeljek bo jasno in ponekod megleno. Popoldne bodo nastajali kopasti oblaki. Zvečer se bo od zahoda začelo oblačiti.