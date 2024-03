Košarkarji Bostona niz zmag podaljšali na devet

Chicago, 24. marca - Košarkarji Boston Celtics so v pretekli noči v severnoameriški ligi NBA na gostovanju premagali Chicago Bulls s 124:113 in tako na devet podaljšali svoj trenutni niz zmag. Dolgi niz zmag imajo tudi pri Houston Rockets, ki so s kar 147:119 premagali Utah Jazz za osmo zmago po vrsti.