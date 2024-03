Triglav v finalu pokala challenge

Schaffhausen, 23. marca - Vaterpolisti Triglava so poskrbeli za zgodovinski uspeh slovenskega vaterpola. Uvrstili so se v finale pokala challenge, potem ko so na povratni tekmi s švicarskim Kreuzlingenom v istoimenskem mestu igrali neodločeno 10:10 (3:0, 4:3, 2:3, 1:4). Prvo tekmo v Kranju so dobili z 11:10. V finalu se bodo merili s turškim Galatasarayjem.