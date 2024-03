Škofljica - Jeruzalem Ormož 25:27 (13:12)

* Športna dvorana Škofljica, gledalcev 342, sodnika: Turnšek in Čretnik.

* Škofljica: Šalamon, Lipužič, Dolinšek Kogoj, Kljun 6, Levstek, Gliha 6, Ju. Rot 4, Lipovac, Pangerc, Lešek 1, Nosan 2, Šnajdar, Etling, Pangerc 1, Drnovšek 4 (2), Jo. Rot 1.

* Jeruzalem Ormož: Ranfl, Balent, Zemljič, Munda 2, Sok 6 (5), Vincek, Žuran, Hebar, Hebar 4, Šulek 4, Blagotinšek, Pungartnik 2, Krabonja, Kolmančič 1, Jerenec 8.

* Sedemmetrovke: Škofljica 5 (2), Jeruzalem Ormož 6 (5).

* Izključitve: Škofljica 2, Jeruzalem Ormož 16 minut.

* Rdeči karton: /.

Ormožani so tekmo začeli na petem mestu lestvice po desetih zmagah, treh neodločenih izidih in šestih porazih v dosedanjem poteku prvenstva. Škofljica je bila med 14 ekipami 12. s petimi zmagami, 13 porazi in remijem.

Prvi del tekme pa ni minil tako, kot kaže stanje na lestvici. S 3:0 in 4:1 ter 8:5 v 15. minuti so vodili gostitelji. Štiri minute pred koncem polčasa je bilo še vedno 13:10 za domače. Zaključek je pripadel gostujoči zasedbi, ki je do odmora znižala zaostanek na en gol.

Po četrtem zaporednem golu so gostje povedli v drugem delu s 15:13. Blaž Nosan je na 16:16 izenačil v 37. minuti, večji del nadaljevanja pa so imeli Ormožani zadetek ali dva prednosti. Osem minut pred koncem je kazenski strel Tadej Sok pretvoril v tri gole prednosti (23:20). Matija Gliha je štiri minute pred zaključkom za domače znova izenačil na 23:23. Takoj nato so gostje znova ušli in prednost gola ali dveh zadržali do konca.

Jeruzalem Ormož bo naslednjo soboto v 21. krogu gostil Trimo Trebnje, v Škofljico prihaja Koper, tekma pa bo že v sredo, 27. marca.