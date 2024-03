Slovesnost ob spomeniku NOB nad Crngrobom v spomin na padle partizane

Kranj, 23. marca - Ob 82. obletnici preboja Selške čete Cankarjevega bataljona iz sovražnikovega obroča so se na slovesnosti ob spomeniku NOB nad Crngrobom spomnili na 15 padlih partizanov. Mir in svoboda nista samoumevna, bila sta težko priborjena in to mora biti naše sporočilo mladim, je na dogodku dejala kranjska podžupanja Manja Zorko.