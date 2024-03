Iz sveta se vrstijo obsodbe terorističnega napada v Moskvi

New York, 23. marca - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je najostreje obsodil petkov strelski napad v koncertni dvorani na obrobju Moskve in izrazil sožalje svojcem žrtev terorističnega dejanja. Iz Evrope in sveta se vrstijo obsodbe napada, ki je zahteval več kot 60 življenj.