Pogrešajo 19-letnega Marka Torkarja z Bleda

Velenje, 23. marca - Svojci pogrešajo 19-letnega Marka Torkarja s Koritnega v občini Bled. Je suhe postave in ima krajše temne lase. Nazadnje je bil oblečen v svetlo modro bundo, belo-siv pulover z narisano rožo na levem rokavu in sivo trenirko, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.