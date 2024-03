Boston do osme zaporedne zmage v NBA

Detroit, 23. marca - Košarkarji Boston Celtics so v severnoameriški ligi NBA zabeležili osmo zaporedno zmago. V gosteh so bili s 129:102 prepričljivo boljši od odpisanih Detroit Pistons. V lovu na neposredno uvrstitev v končnico so na zahodu pomembno zmago dosegli načeti New Orleans Pelicans, ki so ugnali Miami Heat s 111:88.