Pregled - šport, 22. 3. (petek)

Ljubljana, 22. marca - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v petek, 22. marca.

PLANICA - Skakalni as Peter Prevc je z zmago na prvi od treh planiških tekem finala sezone v smučarskih skokih pod Poncami števec slovenskih zmag pomaknil na 121. Slovenski šampion je ob koncu kariere v Planici dosegel že 24. zmago v karieri, peto pod Poncami, zanj prvo po štirih letih, ki je obenem 83. za slovenske moške skoke. Na tekmi je bil četrti Timi Zajc, Prevc pa je ostal v igri za mali kristalni globus za končni seštevek v poletih,

BARCELONA - Francoski kolesar Axel Laurance je zmagovalec pete etape dirke po Kataloniji. Na trasi od Altafulle do Viladecansa (167,3 km) je slavil po sprintu glavnine. Tega se je želel udeležiti tudi slovenski as Tadej Pogačar, ki pa je bil nekoliko zaprt. Vseeno 25-letnik ostaja v skupnem vodstvu in ima 2:27 minute naskoka pred najbližjim zasledovalcem.

HARELBEKE - Nizozemski kolesa Mathieu van der Poel je zmagovalec enodnevne belgijske klasike E3 Saxo. Po lanskem drugem mestu je tokrat 207,6 km dolgo traso v Harelbekeju končal kot prvi s prednostjo 1:31 minute. Od Slovencev je bil Matej Mohorič 15., Jan Tratnik pa 33.

TBILISI - Slovenska judoistka Kaja Kajzer je na grand slamu v Tbilisiju v kategoriji do 57 kg zasedla peto mesto. Z vazarijem v prvi polovici dvoboja jo je premagala olimpijska prvakinja iz Rio de Janeira 2016, Brazilka Rafaela Silva.

LONDON - Kapetan nogometne reprezentance Anglije Harry Kane bo manjkal na sobotni tekmi svoje ekipe proti Braziliji, "zelo verjetno" pa ga ne bo niti na naslednji tekmi v torek proti Belgiji, obe tekmi bosta na Wembleyju, je sporočila angleška zveza. Anglija bo tekmec Slovenije v skupini C na EP v Nemčiji.

MURSKA SOBOTA - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 je v peti tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 na domači zelenici v Murski Soboti premagala Bosno in Hercegovino s 3:0 (2:0). Za Slovence so danes zadeli Tio Cipot, Adrian Zeljković in Jošt Pišek.

DALLAS - Slovenski as Luka Dončić je v severnoameriški košarkarski ligi NBA prikazal novo zvezdniško predstavo. Ljubljančan je bil znova najboljši igralec na tekmi v American Airlines Centru, kjer so košarkarji domače zasedbe Dallas Mavericks prikazali vrhunsko predstavo za zmago s 113:97 nad Utah Jazz. Dončić je dosegel 34 točk z devetimi skoki in osmimi podajami.

NEW ORLEANS - Ekipa severnoameriške košarkarske lige NBA, New Orleans Pelicans, bo v boju za končnico najmanj dva tedna igrala brez svojega zvezdnika Brandona Ingrama, ki si je poškodoval levo koleno v četrtek ob porazu s 106:121 proti Orlandu, so objavili pelikani.

SALBACH - Švicar Marco Odermatt je drugo leto po vrsti osvojil superveleslalomski seštevek svetovnega pokala alpskih smučarjev v iztekajoči se sezoni 2023/24. To je njegov tretji globus v sezoni. Zadnji superveleslalom sezone je dobil Švicar Stefan Rogentin.

SAALBACH - Švicarka Lara Gut-Behrami je zmagovalka posebnega seštevka superveleslaloma v sezoni svetovnega pokala 2023/24. Na zadnji tekmi v Saalbach-Hinterglemmu ni blestela, zasedla je sedmo mesto, kar pa je bilo vseeno dovolj za peti superveleslalomski globus. Zadnji superveleslalom sezone je dobila Čehinja Ester Ledecka.