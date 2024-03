Ljubljanski mestni svet za kulturna spomenika lokalnega pomena razglasil Vilo Pick in galerijo DESSA

Ljubljana, 25. marca - Ljubljanski mestni svet je na današnji seji za kulturna spomenika lokalnega pomena razglasil Vilo Pick in galerijo DESSA. Svetniki so potrdili tudi dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje nekdanje vrtnarije Rast ob Litijski cesti, kjer bo družba KPL gradila trgovsko-poslovne in večstanovanjske stavbe.