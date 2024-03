Laurance zmagovalec pete etape, Pogačar zaprt v sprintu

Barcelona, 22. marca - Francoski kolesar Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck) je zmagovalec pete etape dirke po Kataloniji. Na trasi od Altafulle do Viladecansa (167,3 km) je slavil po sprintu glavnine. Tega se je želel udeležiti tudi slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki pa je bil nekoliko zaprt in zasedel 31. mesto. Vseeno 25-letnik ostaja v skupnem vodstvu.