V Ljubljani že 21. tekmovanje elastomobilov

Ljubljana, 23. marca - Hiša eksperimentov bo danes na Kongresnem trgu pripravila že 21. državno tekmovanje elastomobilov. Na tekmovanju se bo pomerilo 18 osnovnošolskih ekip iz 11 šol, ki so svoja znanja iz fizike uporabile za samostojno snovanje in izdelavo vozil, da bodo po klančini prevozila čim daljšo razdaljo, so za STA povedali v Hiši eksperimentov.