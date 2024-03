Crvena zvezda premagala Virtus, Panathinaikos na drugo mesto

Ljubljana, 22. marca - Košarkarji Crvene zvezde so v 31. krogu evrolige na domačem parketu suvereno premagali Virtus iz Bologne s 94:79. Slovenski reprezentant Mike Tobey je v statistiko vpisal sedem točk, štiri skoke in eno ukradeno žogo. Panathinaikos je doma z 89:81 premagal Barcelono in skočil na drugo mesto na lestvici.