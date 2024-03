Mladi slovenski nogometaši v kvalifikacijah za EP ugnali Bosno in Hercegovino

Murska Sobota, 22. marca - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 je v peti tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 na domači zelenici v Murski Soboti premagala Bosno in Hercegovino s 3:0 (2:0). Za Slovence so danes zadeli Tio Cipot, Adrian Zeljković in Jošt Pišek.