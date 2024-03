Kokain v Slovenijo prispel na brazilski ladji s sojo

Koper, 22. marca - Policija je prejšnji četrtek v koprskem pristanišču zasegla 206 kilogramov kokaina, ki je v Slovenijo prispel z brazilsko ladjo s sojo. Aretirali so 36-letnega državljana Brazilije in 41-letnega državljana Albanije. Sodnik je za osumljenca odredil pripor, so danes na novinarski konferenci pojasnili na Policijski upravi (PU) Koper.