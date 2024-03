Pogrešana je 49-letnica iz Ljubljane

Ljubljana, 22. marca - Pogrešajo 49-letno Nejo Stante iz Ljubljane, visoka je okoli 160 centimetrov, ima dolge oranžne lase, nosi temna korekcijska očala, oblečena pa naj bi bila v modre kavbojke, zeleno jakno in bele športne čevlje. Nazadnje so jo videli v torek dopoldne na območju Šiške. Gre za osebo, potrebno pomoči, so sporočili s PU Ljubljana.