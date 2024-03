Ptujsko sodišče tudi lani zmanjševalo sodne zaostanke

Ptuj, 24. marca - Ptujsko okrožno sodišče, pod katerega sodita še okrajni sodišču na Ptuju in v Ormožu, je lani rešilo 26.432 zadev, kar je za slabo desetino manj kot leto prej in malenkost več, kot jih je v istem obdobju prejelo v obravnavo (26.371). Število zadev, ki sodijo pod sodne zaostanke, so v letu 2023 znižali za skoraj 14 odstotkov.