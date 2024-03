Skoraj polovica anketirancev s pozitivnim odnosom do koncepta mavričnih družin

Ljubljana, 22. marca - Pozitiven odnos do koncepta mavričnih družin je v raziskavi o sprejemanju mavričnih družin v Sloveniji izrazilo 45 odstotkov anketirancev, medtem ko je 36 odstotkov vprašanih ocenilo, da je njihov odnos do takih družin negativen. Najbolj pozitiven odnos do koncepta je med generacijo Z, je pokazala raziskava Valicona za društvo Legebitra.