Rusija z obsežnim napadom nad ukrajinsko energetsko infrastrukturo

Kijev, 22. marca - Ruske sile so Ukrajino ponoči napadle z okoli 90 raketami in 60 droni, je danes povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V enem od teh napadov so bili uničeni daljnovodi, ki napajajo jedrsko elektrarno v Zaporožju, prav tako pa so napadalci zadeli jez največje hidroelektrarne na reki Dneper.