Med prevozom z intervencijskim vozilom policije umrl 48-letni občan, imenovana bo komisija

Celje, 22. marca - Policisti so v četrtek zvečer na Koroškem posredovali zaradi nasilja v družini. Po posredovanju so 48-letnega moškega z intervencijskim vozilom policije odpeljali na pregled v zdravstveni dom, med prevozom pa je izgubil zavest in kljub oživljanju umrl. Generalni direktor policije bo imenoval komisijo, ki bo preverila uporabo policijskih pooblastil.