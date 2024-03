Rendžerjem derbi z Bostonom

New York, 22. marca - Hokejisti New York Rangers so v derbiju vzhodne konference severnoameriške lige NHL premagali vodilno ekipo lige Boston s 5:2 in se mu s tem na lestvici približali le na točko zaostanka. Artemij Panarin je k zmagi prispeval tri gole, zadnji je bila njegova 97. točka v sezoni. Newyorčani so zmagali na šesti od zadnjih osmih tekem.