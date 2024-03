Ljubljana, 22. marca - Novinarska konferenca gibanja Mladi za podnebno pravičnost in skupine Protestival, na kateri bodo spregovorili na temo nadaljevanja sečnje na Rožniku in nevključujočega upravljanja z mestnim gozdom, bo danes ob 12. uri pred Mestno hišo na Mestnem trgu 1, so sporočili iz omenjenega gibanja.