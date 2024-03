Znani finalisti dodatnih kvalifikacij za nastop na EP v Nemčiji

Ljubljana, 21. marca - Nogometne reprezentance Walesa, Poljske, Ukrajine, Islandije, Gruzije in Grčije so korak bližje nastopu na evropskem prvenstvu v Nemčiji prek dodatnih kvalifikacij iz lige narodov. Zadnji trije predstavniki prvenstva stare celine bodo znani po finalnih tekmah 26. marca. Te so Wales - Poljska, Ukrajina - Islandija ter Gruzija - Grčija.