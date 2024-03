V Vipavskem Križu prva terenska predstavitev kandidatov za vodenje SD

Ajdovščina, 21. marca - Na prvem izmed več terenskih predkongresnih srečanj članov stranke SD s kandidati za vodenje stranke so se nocoj v Vipavskem Križu predstavili kandidati za predsednika, podpredsednike in glavnega tajnika. Predstavili so svoje poglede na aktualne probleme v stranki ter način opravljanja svojih funkcij po morebitni izvolitvi na aprilskem kongresu.