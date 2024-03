Newyorške borze končale v zelenem

New York, 21. marca - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so v četrtek že drugi dan zapored končale na rekordnih vrednostih zaradi mešanice optimizma glede gospodarstva in politike centralne banke Federal Reserve, ki je izravnala velik padec delnic Appla, poroča francoska tiskovna agencija AFP.