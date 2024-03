Ravninska etapa van den Bergu, Pogačar varno v glavnini

Barcelona, 21. marca - Nizozemec Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Kataloniji. Na trasi od Sorta do Lleide (169,2 km) je 24-letnik slavil po sprintu glavnine. Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je dan končal med glavnino in ostal v zanesljivem vodstvu v skupnem seštevku.