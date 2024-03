Primer Marinblu: Šuštarjeva spet lastnika podjetja, delavske pravice še predmet sodnih mlinov

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 30. marca - Razvoj dogodkov v primeru Marinblu v javnosti odpira nova vprašanja. Zakonca Šuštar sta po prislini poravnavi in odpisu za 5,5 milijona evrov dolga vnovič lastnika tega podjetja, na zatožno klop zaradi obtožb o kršitvah delavcev pa še nista sedla. V tej luči prihaja do pozivov k spremembam insolvenčne zakonodaje in pospešku postopkov na sodiščih.