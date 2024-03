Snežne razmere v visokogorju

Snežna odeja je večinoma stabilna. Stabilnost se čez dan ob sončnem vremenu poslabša na vseh izrazitih prisojah, kjer se lahko sproži kakšen plaz mokrega snega. V visokogorju je predvsem na vetru izpostavljenih mestih sneg lahko trd in poledenel, tam je nevarnost zdrsa. V osojah visokogorja je sneg ponekod napihan na plast babjega pšena, tam obstaja tveganje za sprožitev kložastega plazu ob dodatni obremenitvi.

Pod vplivom toplega vremena (včerajšnja ničta izoterma je bila na višini okoli 2500 metrov) se je začela snežna odeja hitreje preobražati tudi v visokogorju, v sredogorju pa sneg predvsem na prisojnih legah kopni. Prisojna pobočja so marsikje kopna tudi do 1800 metrov nadmorske višine, v osojah pa se snežna odeja začne na višini okoli 1300 metrov. Snežne razmere v gorah so precej pomladanske. V teh dneh se sneg čez dan ojuži in čez noč pomrzne tudi v visokogorju. V visokogorju so še posamezne klože in opasti.

Danes bo sprva delno jasno. Sredi dneva in popoldne se bo pooblačilo, pojavljale se bodo krajevne plohe. Pihal bo šibak do zmeren severozahodni veter. Temperatura na 1500 metrov bo sredi dneva okoli 8 stopinj Celzija, na 2500 metrov okoli 2 stopinji Celzija. V petek bo sprva deloma jasno. Čez dan bo predvsem na Pohorju in vzdolž Karavank povečana oblačnost. Predvsem v Julijcih bo popoldne nastala kopasta oblačnost, vrhovi bodo lahko v oblakih. Pihal bo šibak do zmeren veter severnih smeri. Temperatura na 1500 metrov bo čez dan okoli 6, na 2500 metrov okoli -1 stopinja Celzija. V soboto bo sprva povečini sončno, proti večeru bo oblačnost od severa naraščala. Pihal bo jugozahodni veter. Zvečer se bodo začele pojavljati padavine. V noči na nedeljo se bo sneženje okrepilo, meja sneženja se bo ponoči hitro spuščala do višine okoli 700 metrov. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri.

Snežna odeja se še naprej seseda, preobraža in stabilizira. V petek in soboto se bo zaradi sončnega vremena in izrazitejše otoplitve tudi v visokogorju na prisojnih pobočjih povečala možnost za kakšen plaz mokrega snega. Nevarnost snežnih plazov se bo v nedeljo predvidoma povečala zaradi novega snega, ki bo padel iz soboto na nedeljo. Glede na trenutne napovedi bi lahko v visokogorju in sredogorju naših gora zapadlo do 30 centimetrov novega snega. Veter bo ustvarjal nove snežne zamete, ohladilo se bo.