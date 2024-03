Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 21. marca - Indeksi na newyorških borzah so se v začetku današnjega trgovanja dvignili nad izhodišča. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP optimistični po potrditvi napovedi ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), da bo osrednjo obrestno mero do konca leta znižala trikrat.